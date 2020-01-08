İstanbul'da nerelerde yapılacak? TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!

TOKİ'nin dar gelirliler için konut kampanyası yoğun ilgi görüyor. neredeyse 1 milyona kişi başvuru yaptı. Peki İstanbul'daki TOKİ konutları nerelerde yapılacak? Vatandaşlar 2020 TOKİ kampanyasına nasıl başvuru yapacağını araştırıyor. Peki TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için ücret yatırmak gerekiyor mu bedava mı?TOKİ başvurusu için şartlar neler? Hangi bankaya para yatırmak gerekiyor? Ne kadar para yatırmak gerekiyor? Son başvuru tarihi nedir? Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştüren TOKİ 100 bin konut başvurusu için son gün 15 Ocak! Türkiye genelinde yapılacak konutlar için başvuru sayısı ilk 15 günde 766 bin 205 olarak belirtildi. İstanbul'da yapılacak Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla projeleri başvuru sayısında başı çekiyor. Peki, TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…