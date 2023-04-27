İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak

Binanın tarihine ilişkin bilgi veren Köşger, şunları aktardı:

"1923 yılında henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, Lozan görüşmeleri devam ediyorken, bir çıkmaza girildiği anda verilen bir arada, biraz da oradaki heyete ve diğer yabancı heyetlere mesaj vermek, oradaki Türk heyetinin de moralini yüksek tutmak için Kazım Karabekir Paşa'nın önerisiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyor. Fevzi Çakmak ve o günün erkanı buraya iştirak ediyorlar. Türkiye'deki iktisadi kesimlerin her birinin temsilcisi katılıyor. İzmir İktisat Kongresi'nin o anlamda tarihi, çok önemli bir anlamı var. Hem kurulacak devletin iktisadi perspektifinin belirlenmesi açısından hem de henüz uluslararası alanda tanınırlık aşamasında olan bir devletin, diğer milletlere mesaj vermesi anlamında bir önemi var İktisat Kongresi'nin. Bu binanın bulunduğu yerde o günkü şartlarda bir üzüm, incir deposu olan bir bina temizletiliyor, boşaltılıyor. Çünkü İzmir'deki en büyük bina o zaman için o ve kongre burada gerçekleştiriliyor."