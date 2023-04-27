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Haberler Galeri İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak

İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak

100 sene önce 17 Şubat 1923'te ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla toplanan İzmir İktisat Kongresi yeniden yapılan binası ile açılışa hazırlanıyor. İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl önce ilk defa yapıldığı yerde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Kongrenin ana teması ise "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:27 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:34
İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin yeniden yapılan binası, açılış için gün sayıyor. İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak.

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İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacak

"Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi beklenen kongrenin yüz yıl önce toplandığı alanda yapılan yeni binası da hizmete açılacak.

İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yapımı tamamlanan İzmir İktisat Kongresi Binası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Şubat 1923'te kongrenin düzenlendiği hanın bulunduğu arazide, yüz yıl önceki işlevine uygun olarak bir kongre merkezinin hizmete hazırlanmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacak

Tarihini bilmeyen milletlerin gelecekle ilgili umut vadedemeyeceğini vurgulayan Vali Köşger, tarihine sahip çıkan bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin binasını da yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti.

İzmir İktisat Kongresi binası açılışa gün sayıyor! Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacak

Binanın tarihine ilişkin bilgi veren Köşger, şunları aktardı:

"1923 yılında henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, Lozan görüşmeleri devam ediyorken, bir çıkmaza girildiği anda verilen bir arada, biraz da oradaki heyete ve diğer yabancı heyetlere mesaj vermek, oradaki Türk heyetinin de moralini yüksek tutmak için Kazım Karabekir Paşa'nın önerisiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyor. Fevzi Çakmak ve o günün erkanı buraya iştirak ediyorlar. Türkiye'deki iktisadi kesimlerin her birinin temsilcisi katılıyor. İzmir İktisat Kongresi'nin o anlamda tarihi, çok önemli bir anlamı var. Hem kurulacak devletin iktisadi perspektifinin belirlenmesi açısından hem de henüz uluslararası alanda tanınırlık aşamasında olan bir devletin, diğer milletlere mesaj vermesi anlamında bir önemi var İktisat Kongresi'nin. Bu binanın bulunduğu yerde o günkü şartlarda bir üzüm, incir deposu olan bir bina temizletiliyor, boşaltılıyor. Çünkü İzmir'deki en büyük bina o zaman için o ve kongre burada gerçekleştiriliyor."

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