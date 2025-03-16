İzmir teknoloji ve girişimcilikte yeni bir çağa giriyor! Ar-Ge ve inovasyon merkezine dönüşüyor

"İzmir'de şu anda 9 üniversitemiz, 20 bin akademisyenimiz ve 170 binin üzerinde öğrencimiz var. İzmir bir bütün olarak aslında bir inovasyon ve girişimcilik başkenti olma noktasında tüm paydaşlarıyla, devletimizin, kamunun tüm kurumlarıyla bu sürece odaklanmış durumda."

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir ise 153 Ar-Ge firması ve 2 bin 29 çalışanın DEPARK'ta yazılım, sağlık ve bilişim alanında çalıştığını anlattı.



