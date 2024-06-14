İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi

İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde fiyat denetimi yaptı, fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önünü konulup konulmadığını kontrol etti.

Çeşme ilçe merkezinde işletmeleri denetleyen ekipler, restoran ve kafelerde işletmenin giriş kapısı önünde ve masalarda menülerin olup olmadığını, menüleri ve fiyat listelerini inceledi.

