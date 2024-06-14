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İzmir'de bayram öncesi fiyat denetimi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaklaşan Kurban Bayram öncesi restoran, lokanta ve kafelerde fiyat denetimi gerçekleştirildi. Yönetmeliğe aykırı davranan işletmelere idari para cezası uygulandı.

AA

Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:47

İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi

İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde fiyat denetimi yaptı, fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önünü konulup konulmadığını kontrol etti.

Çeşme ilçe merkezinde işletmeleri denetleyen ekipler, restoran ve kafelerde işletmenin giriş kapısı önünde ve masalarda menülerin olup olmadığını, menüleri ve fiyat listelerini inceledi.

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İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi

Fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önüne konulup konulmadığını kontrol eden ekipler, ayrıca menülerde ürünün ayırıcı özelliği, satış fiyatı ve uygulanmaya başlandığı tarih, menü ile kasada tahsil edilen fiyat arasında fark olup olmadığını da inceledi.

İzmir’de bayram öncesi fiyat denetimi

Yetkililer, kent genelinde günde ortalama 60-70 lokanta ve benzeri işletmenin denetlendiğini, yönetmeliğe aykırı davranan iş yerlerine idari para cezası uygulandığını belirtti.