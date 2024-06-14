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Haberler Galeri İzmir'de bayramda toplu taşıma bedava mı? İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak?

İzmir'de bayramda toplu taşıma bedava mı? İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Bayramda İZBAN, ESHOT bedava mı olacak? Bayramda İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 14.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 12:29

İzmir’de bayramda toplu taşıma bedava mı? İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak?

Kurban Bayramı'nda İzmir'de otobüsler, metro ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT, İZDENİZ bayramda bedava mı olacak? soruları merak ediliyor. İşte İzmir'de bayramda toplu taşıma tarifesi...

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İzmir’de bayramda toplu taşıma bedava mı? İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek

İzmir’de bayramda toplu taşıma bedava mı? İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak?

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden, belediyelerin ve belediyeler tarafından kurulan birliklerin, müesseselerin ve işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) 19 Haziran Çarşamba günü gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler.