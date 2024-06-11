İzmir’de bu tarihlerde toplu taşıma ücretsiz | İZBAN, ESHOT BAYRAMDA BEDAVA

NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?

İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.

HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?

İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.