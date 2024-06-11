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İzmir'de bu tarihlerde toplu taşıma ücretsiz | İZBAN, ESHOT BAYRAMDA BEDAVA
Son dakika İzmir haberleri... Kurban Bayramı yaklaşırken toplu taşımanın İzmir'de bedava olup olmayacağı araştırılıyor. İZBAN, ESHOT, İZDENİZ bayramda ücretsiz mi olacak? soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:22Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:35
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? Kurban Bayramı'nda İZBAN, ESHOT ücretsiz mi olacak? soruları araştırılıyor. Bayramda ziyaret ve gezi planı olanlar toplu taşıma sefer saatlerini ve ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...
BAYRAMDA İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden, belediyelerin ve belediyeler tarafından kurulan birliklerin, müesseselerin ve işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) 19 Haziran Çarşamba günü gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler.
NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM? İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR? İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.