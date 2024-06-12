İzmir’de toplu taşıma ücretlerine zam! İZBAN, ESHOT, İZDENİZ ne kadar oldu?

ÖĞRENCİLER AKTARMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK
Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7,76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek.
YÜZDE 50 İNDİRİMLİ HALK TAŞIT UYGULAMASI SÜRÜYOR
Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.