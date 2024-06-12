İzmir’de toplu taşıma ücretlerine zam! İZBAN, ESHOT, İZDENİZ ne kadar oldu?

FERİBOTLARDA DA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

İZDENİZ'in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretleri güncellendi. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak. İZDENİZ, diğer kentlerdeki benzer işletmelerle kıyaslandığında mil başına yine en düşük ücretleri uygulayacak.



SEFERLERE 'YAZ' AYARI

Öte yandan cumartesi ve pazar günleri 19.30 - 23.00 saatleri arasındaki Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri, yaz aylarının getirdiği yoğunluk nedeniyle sıklaştırıldı. Kış sezonunda 30 dakikada bir düzenlenen seferler, 15 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.



BAYKUŞ SEFERLERİNE DE DÜZENLEME

İZDENİZ yönetimi, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında çarşamba-cuma-cumartesi günleri yapılan Baykuş seferlerinde de düzenlemeye gitti. Yeterli kullanım olmadığı için çarşamba seferlerine son verildi. Baykuş seferi yapan gemiler, cuma ve cumartesi günleri, Karşıyaka'dan 23.45 ve 00.45'te, Alsancak'tan 00.05 ve 01.05'te kalkacak.