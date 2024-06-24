İzmir’de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi güncellendi. Tam tarifede yüzde 34,62'lik artış yapıldı.

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17,5 TL'ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.