  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

İzmir'de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Toplu taşımayı sıklıkla kullananlar 'İzmir'de otobüs ücretleri ne kadar oldu? İZBAN, ESHOT kaç TL? İzmir'de 60 yaş, öğretmen ve öğrenci biniş ücretleri zamla birlikte ne kadar oldu? İşte İzmir'de zam sonrası toplu taşıma ücretleri...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:54

İzmir’de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu taşıma biniş ücretlerine zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zam için biniş ücretleri araştırılıyor. İZBAN ne kadar, kaç TL oldu? ESHOT biniş ücreti ne kadar? İzmir'de öğretmen, öğrenci, 60 yaş biniş ücreti kaç TL oldu? İşte İzmir'de zamlı toplu taşıma biniş ücretleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi güncellendi. Tam tarifede yüzde 34,62'lik artış yapıldı.

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17,5 TL'ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.

İzmir’de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7,76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek.

HALK TAŞIT UYGULAMASINDA BİNİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.

İzmir’de toplu taşımaya zam! İZBAN, ESHOT ne kadar oldu? | İzmir toplu taşıma biniş ücretleri...

FERİBOTLARDA DA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ
Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak. İZDENİZ, diğer kentlerdeki benzer işletmelerle kıyaslandığında mil başına yine en düşük ücretleri uygulayacak.

SEFERLERE 'YAZ' AYARI
Öte yandan cumartesi ve pazar günleri 19.30 - 23.00 saatleri arasındaki Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri, yaz aylarının getirdiği yoğunluk nedeniyle sıklaştırıldı. Kış sezonunda 30 dakikada bir düzenlenen seferler, 15 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.

BAYKUŞ SEFERLERİNE DE DÜZENLEME
İZDENİZ yönetimi, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında çarşamba-cuma-cumartesi günleri yapılan Baykuş seferlerinde de düzenlemeye gitti. Yeterli kullanım olmadığı için çarşamba seferlerine son verildi. Baykuş seferi yapan gemiler, cuma ve cumartesi günleri, Karşıyaka'dan 23.45 ve 00.45'te, Alsancak'tan 00.05 ve 01.05'te kalkacak.