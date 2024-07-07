İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME EKRANI | Kent kartımda ne kadar para kaldı?

HAMİLİNE (TAM) KARTIM ARIZALANDI NE YAPABİLİRİM?
Arızalı İzmirim Kart ve kimliğinizle birlikte Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresine başvurabilirsiniz.
Fiziki hasarlar dışında arızalanan İzmirim Kartlar ilk dolum tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz olarak değiştirilmektedir. Söz konusu tarih ilk dolum belgesinde yer almaktadır.
DİJİTAL YA DA SANAL KART NEDİR?
İzmirim Kart uygulamasından edineceğiniz Dijital Kart yanınızda fiziki bir İzmirim Kartınız bulunmaksızın telefonunuz ile seyahat olanağı sunmaktadır.
Uygulamanın İOS ve Android erişim bilgileri ile dijital karta ilişkin kullanım koşulları ana sayfamızda yer almaktadır.
Uygulamadan oluşturduğunuz dijtal kartınıza bakiye yükleyebilir, uygulamanın QR kod özelliği ile telefonunuzu validatöre okutarak turnikelerden geçiş yapabilirsiniz.