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Haberler Galeri Jandarma Genel Komutanlığı 523 öğrenci alacak! Başvuru ekranı ve şartları...

Jandarma Genel Komutanlığı 523 öğrenci alacak! Başvuru ekranı ve şartları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi toplamda 523 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Jandarma öğrenci alımının şartları araştırılıyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay alımı için şartlar neler? Başvurular nereden olacak? Başvuru tarihleri neler? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:17

Jandarma Genel Komutanlığı 523 öğrenci alacak! Başvuru ekranı ve şartları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci alımı yapılacak. 5 Temmuz'da başlayan başvurular için son tarih 25 Temmuz olarak belirtildi. Peki öğrenci alımı için şartlar neler? İşte Jandarma Genel Komutanlığı başvuru şartları ve ekranı...

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Jandarma Genel Komutanlığı 523 öğrenci alacak! Başvuru ekranı ve şartları...

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

Jandarma Genel Komutanlığı 523 öğrenci alacak! Başvuru ekranı ve şartları...

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.

c. Başvurular; 05 Temmuz 2024 günü başlayıp, 25 Temmuz 2024 günü saat 23.59'da sona erecektir.

ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

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