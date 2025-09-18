Kadınlara iki büyük destek: İşte aranan şartlar...

Destekten kimler yararlanıyor?



KİPAP projesi çalışan kadınlar ve anneler için geliştirildi. Bu yüzden proje tamamen kadınlara yönelik uygulanıyor.

Projeden yararlanacak işyerinin şartları neler?



İşyerinin imalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermesi.

En az iki sigortalı çalışana sahip olmak.

İŞKUR'a kayıtlı olmak.

Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.