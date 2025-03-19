Kamu bankalarından yeni evlenenlere düşük faizli konut kredisi
2025'in Aile Yılı ilan edilmesinden ardından kamu bankaları da harekete geçti. Bankalar yeni evlenen çiftlere özel düşük faizli konut kredisi kampanyası başlattı. Peki konut kredisi kampanyası için şartlar neler? Konut kredisi için faiz oranı ne kadar? Başvurular nereden nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bankalar, yeni evli çiftlere yönelik özel konut kredisi kampanyalarını tanıttı. Başvuru sahibi ya da eşinin herhangi bir mülkiyeti yoksa ve yaş şartını karşılıyorsa, bu kampanyadan faydalanma olasılıkları daha yüksek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Kampanyadan faydalanabilmek için çiftlerden en az birinin 35 yaşından küçük olması ve resmi nikâh tarihinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin herhangi bir mülkiyeti olmamalı ve bankanın belirlediği şartları karşılamalı. Hayat sigortası, DASK, konut sigortası ve belirli bankacılık hizmetlerinden yararlanma şartı da bulunuyor.
Kredi kullanıcılarına aylık eşit taksitler, serbest ödeme planları veya 3 aya kadar ödemesiz seçenekler sunuluyor. Şu an en uygun konut kredisi faizi yüzde 2.55 olarak belirtildi. 1 milyon TL'lik kredi için 120 ay vadede aylık taksit 26 bin 806 TL olarak hesaplanıyor. Diğer bankalarda faiz oranları yüzde 2.59 civarında olup aylık taksit 27.162 TL'ye çıkabiliyor.
Ek bankacılık şartları ise şu şekilde:
. Açık Hesap açılması ve en az üç otomatik ödeme talimatı verilmesi
. Halkbank kredi kartına sahip olunması veya mevcut bir kartın onaylanmış olması.