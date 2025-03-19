Kamu bankalarından yeni evlenenlere düşük faizli konut kredisi

Kredi kullanıcılarına aylık eşit taksitler, serbest ödeme planları veya 3 aya kadar ödemesiz seçenekler sunuluyor. Şu an en uygun konut kredisi faizi yüzde 2.55 olarak belirtildi. 1 milyon TL'lik kredi için 120 ay vadede aylık taksit 26 bin 806 TL olarak hesaplanıyor. Diğer bankalarda faiz oranları yüzde 2.59 civarında olup aylık taksit 27.162 TL'ye çıkabiliyor.