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Haberler Galeri KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alımı yapacağı duyurusunda bulundu. 3 Haziran tarihinde başlayan başvurular için son tarih 30 Haziran olarak belirtildi. Peki uzman erbaş alımı için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:47

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 3-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan uzman erbaş başvurularına ilişkin detaylar araştırılıyor. MSB tarafından yayınlanan kılavuzda başvuru detayları paylaşıldı. Peki uzman erbaş alımı için şartlar neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte MSB uzman erbaş alımı başvuru ekranı...

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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte ve sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

Uzman Erbaş Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-6) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI | Başvuru şartları neler?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANMAKTADIR?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.