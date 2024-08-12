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Kimler başvurabilir, şartlar neler? 15 soruda Yarısı Bizden kampanyası...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını paylaştı. Peki kampanya şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:33

Kimler başvurabilir, şartlar neler? 15 soruda Yarısı Bizden kampanyası...

Bakanı Murat Kurum, yarısı bizden kampanyasındaki yeni uygulama ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

1-Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanmak için e-Devlet başvurusu şart mı?

Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.

2-Kampanyadan kimler faydalanabilir?

İstanbul'daki riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyaya başvurabilir.

3-Ev/işyerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak, yapının risk durumu tespit edilebilir.

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Kimler başvurabilir, şartlar neler? 15 soruda Yarısı Bizden kampanyası...

4-Riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra ev/işyerini dönüştürmek için ilk olarak nereye başvurmak gerekiyor?

Riskli yapı, hak sahiplerinin ortak kararla belirleyecekleri bir yükleniciyle imzalayacakları sözleşme ile projelendirme ve yapı ruhsatı işlemleri tamamlanır. Ardından kuracakları kat irtifakı (hisse sahiplerinin paylarının tespiti) işlemlerinden sonra Yarısı Bizden desteği için ilçe belediyelerine başvuru yapılır.

5-Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli. 1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

Kimler başvurabilir, şartlar neler? 15 soruda Yarısı Bizden kampanyası...

6-Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?

İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için Bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

7-Her konut/işyeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

Kimler başvurabilir, şartlar neler? 15 soruda Yarısı Bizden kampanyası...

8-Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi yükleniciye mi yapacak?

Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.

9. Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak?

İlk ödeme iş başlayınca yüzde 30 oranında yapılacak. Ardından inşaatın devam etme süreci incelenerek taşıyıcı sistemin bitiminde %30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde %30 oranında ödeme yapılacak. Son aşamada ise yapı kullanım izin belgesi alındığında %10 oranında ödeme yapılacak.

Kimler başvurabilir, şartlar neler? 15 soruda Yarısı Bizden kampanyası...

10-Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek?

Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

11-Tahliye desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.