Haberler Galeri Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2025 Eylül kira zammı ne kadar oldu?

Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Kira zam oranı Eylül 2025 kaç oldu? Yeni zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Milyonlarca kiracı her yıl değişen kira miktarını merak ediyor. 12 ayın ortalamalara göre hesaplanan zam oranı geçtiğimiz ağustos ayında yüzde 41,13 olarak açıklandı.

Kira zam oranı 2025 ağustos ayı enflasyon oranının belli olmasıyla güncellendi. Eylül 2025 kira zam oranı nasıl hesaplanır? Ev sahipleri en fazla ne kadar zam yapabilecek? Kira sözleşmelerini yenileyecekler için yeni zam oranı belli oluyor.

EYLÜL AYI KİRA ZAM ORANI 2025 YÜZDE KAÇ OLDU?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı verilerini açıklamasıyla belli olacak. Kira kontratlarını yenileyecek ev ve iş yeri sahiplerinin yapacakları zam oranı ağustos ayında yüzde 41,13 oldu.

YIL BAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI
• Ocak: 56,35
• Şubat: 53,83
• Mart: 51,26
• Nisan: 48,73
• Mayıs: 45,80
• Haziran: 43,23
• Ağustos: 41,13

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
Kira Artış Oranı: 41,13
Ağustos 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339
Ağustos 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Konut kiralarında uygulanacak artış oranı, son 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre hesaplanır. Örneğin kira sözleşmesi 1 Ağustos'ta yenileniyorsa, Temmuz ayı sonunda açıklanan yıllık ortalama TÜFE baz alınarak zam yapılır.