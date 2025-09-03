Kira artış oranı nasıl hesaplanır? 2025 Eylül kira zammı ne kadar oldu?

Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Kira zam oranı Eylül 2025 kaç oldu? Yeni zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarına göre güncellenecek. Milyonlarca kiracı her yıl değişen kira miktarını merak ediyor. 12 ayın ortalamalara göre hesaplanan zam oranı geçtiğimiz ağustos ayında yüzde 41,13 olarak açıklandı.

