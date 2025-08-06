Konut sahibi olmada yeni dönem! İşte gayrimenkul sertifikasına ilişkin merak edilenler...

"EMLAK KONUT'UN MARKA PROJELERİNİN ARASINDA YER ALACAK"



Yasir Yılmaz, Damla Kent'in, Emlak Konut'un yeni nesil şehir planlama vizyonuyla hayata geçirdiği bir proje olduğunu belirterek, "Geniş yeşil alanları, sosyal donatıları, kapalı otoparkları ve nitelikli malzeme seçimiyle, bölgedeki diğer marka projelerimizle aynı kalite standartlarında bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.' dedi.



Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı.



Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.

YATIRIMCILAR İÇİN BİRDEN FAZLA ALTERNATİF SUNULUYOR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasında yatırımcılar için süreç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirterek, bunları şöyle açıkladı:



"Birincisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri konut için gerekli sayıda sertifikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına kavuşabilirler. İkinci seçenek ise değer artışından kazanma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda ellerindeki sertifikalar karşılığında, proje tamamlandığında satılan dairelerden elde edilen gelirden paylarını alırlar. Elbette tüm yatırımcılar, bu iki yoldan birini seçene kadar sertifikalarını Borsa İstanbul'da diledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.