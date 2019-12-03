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> Konut ve çeyiz parası nasıl alınır? Konut ve Çeyiz Hesabı'na kimler başvurabilir?
Konut ve çeyiz parası nasıl alınır? Konut ve Çeyiz Hesabı'na kimler başvurabilir?
Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılacak. Evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirilen çeyiz hesabı binlerce kişinin yüzünü güldürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hesapta 110 milyon TL biriktiğini ve ödemelerin yapılacağı müjdesini verdi. Peki Konut ve Çeyiz Hesabı nasıl açılır? Konut ve Çeyiz Hesabı'ndaki para nasıl alınır? Konut ve Çeyiz Hesabı'na kimler başvurabilir? İşte Konut ve Çeyiz Hesabı ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 11:23
Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 11:31
Evi olmayanlar için çıkarılan Konut Hesabı'ndan ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor.
Hükümet Çeyiz Hesabı açanlara da ödemeleri yılbaşı öncesi yapmayı planlıyor.
Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor.
Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı.
Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu. 2020'de konut ve çeyiz hesabına benzer yeni modeller de yaşama geçirilecek. Harcama öncesi tasarrufun desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak vergisel teşvikler uygulanacak potansiyel alanlar belirlenecek. Bankalarla görüşülerek fizibilite çalışması yapılacak.