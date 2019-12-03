Konut ve çeyiz parası nasıl alınır? Konut ve Çeyiz Hesabı'na kimler başvurabilir?

Ev alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen Konut ve Çeyiz Hesabı'ndan ilk ödemeler yeni yıldan önce yapılacak. Evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirilen çeyiz hesabı binlerce kişinin yüzünü güldürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hesapta 110 milyon TL biriktiğini ve ödemelerin yapılacağı müjdesini verdi. Peki Konut ve Çeyiz Hesabı nasıl açılır? Konut ve Çeyiz Hesabı'ndaki para nasıl alınır? Konut ve Çeyiz Hesabı'na kimler başvurabilir? İşte Konut ve Çeyiz Hesabı ile ilgili detaylar...