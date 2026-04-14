Kredi ve kredi kartı borcu olanlar için kritik uyarı! Süre bitiyor, Bu fırsatı kaçıran büyük risk altında!
Borç yükü altında olan milyonlar için geri sayım başladı! İcra sürecine girmeden önce son çıkış kapısı olarak görülen 48 ay yapılandırma fırsatında süre daralıyor. 200 bin ve 300 bin TL borcun geri ödemesi merak edilirken, 6 ay geri ödemesiz kampanya sunan bankalar da dikkat çekiyor.İşte detaylar...
Bankadan kredi çekenler ve kredi kartı kullanan binlerce kişi borcunu ödemekte zorlanınca nakit avans ve esnek hesap kullanarak erteleme yoluna gidiyor. Uzmanlar bu yöntemlerin "kolay erişilebilir ama yüksek maliyetli" olduğuna dikkat çekerken, kredi ve kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyen milyonlarca vatandaş için süre daralıyor.
BORÇ KAPANMIYOR AKSİNE DAHA DA BÜYÜYOR
Nakit avans çekerek ya da bankaların sunduğu esnek hesap (ek hesap) limitlerini kullanarak mevcut borçlarını kapatılması kısa vadede rahatlama sağlasa da toplam borç yükünü artırabiliyor.
Finans uzmanları, bu tür işlemlerin çoğu zaman "borcu yeniden yapılandırmak yerine borcu büyütme" etkisi yarattığını belirtiyor.
FAİZ YÜKÜ DAHA DA BÜYÜYOR
Nakit avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları kredi kartı alışveriş faizine göre daha yüksek. Esnek hesaplarda da benzer şekilde günlük faiz uygulaması nedeniyle borcun zamanla katlanıyor.
Yalnızca asgari ödeme yapılıp üzerine nakit avans kullanılması, borcun "döngüsel bir sarmala" girmesine neden oluyor. Bu araçların düzenli borç kapatma yöntemi olarak kullanılması mali disiplini zayıflatıyor.
FİNANSAL SAĞLIĞINIZ BOZULABİLİR
Nakit avans ve esnek hesap kullanımının kredi kartı borcuna ek olarak sıklaşması, bankaların bireyin kredi risk profilini değerlendirirken dikkate alınıyor. Nakit akışında zorlanma yaşandığına dair sinyal gözükmesi durumunda;
Kredi değerlendirme süreçlerinde risk iştahını düşürebilir. Kredi başvurularında başvuru sahibinin geri ödeme kapasitesi daha düşük değerlendirilebilir. Düzenli ek hesap kullanımı, kredi notunun dolaylı olarak baskılanmasına ve yeni kredi ürünlerine erişimin zorlaşmasına yol açabilir. Toplam borç yükünün yüksek görünmesi, hem kredi hem de kredi kartı limitlerinin artırılmasını sınırlayabilir.
BORCUN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN NE YAPMALI?
Finans uzmanları, kredi kartı borcunun sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için şu noktaların kritik olduğunu vurguluyor:
Sadece asgari ödeme yerine mümkün olduğunca yüksek ödeme yapılması Nakit avans kullanımının acil durumlarla sınırlandırılması Ek hesapların düzenli gelirle kapatılması Borçların tek çatı altında yapılandırma seçeneklerinin değerlendirilmesi
YAPILANDIRMA İÇİN SÜRE DARALIYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bu imkanı sağlayan düzenleme 29 Ocak'ta yürürlüğe girerken, borçlulara başvuru için 3 aylık süre tanınmıştı. Yapılandırma için önemli süre 29 Nisan tarihi itibarıyla doluyor. Bu kapsamda, yapılandırma başvurusu yapılan tarihteki mevcut borç bakiyesi ve ileri vadeli işlemler de dahil edilerek yeniden yapılandırma yapılabilecek.
Kredili mevduat hesapları dahil olmak üzere, bu borçların yapılandırma başvurusu sırasındaki bakiyeleri için de yeniden ödeme planı oluşturulabilecek.
NE KADAR FAİZ UYGULANACAK?
Yapılandırma sırasında uygulanacak faiz oranına ilişkin detaylar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak aylık akdi faiz oranı, referans oran olan yüzde 3,11'in üzerine çıkamayacak. Öte yandan, gecikme faizi tarafında ise belirlenen en yüksek oran azami sınır olarak uygulanacak.
YAPILANDIRMA İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Yapılandırma için gerekli şartları sağlayan borçlular, başvurularını ilgili bankalara yapabiliyor. Yapılandırma süreci borçlunun seçeceği vade süresine göre belirleniyor. Yapılandırma tamamlandıktan sonra belirlenen aylık taksit tutarı, her ay kredi kartının asgari ödeme miktarına eklenerek tahsil edilecek.
YAPILANDIRMA SONRASI LİMİT NE ZAMAN ARTIRILABİLİR?
Kredi kartı limitlerine ilişkin uygulama da netleştirildi. Buna göre, yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenmeden kart limitinde herhangi bir artış yapılmayacak. Yapılandırma tutarının mevcut kart limitini aşması durumunda bu durum limit ihlali sayılmayacak ve tüketiciye ek bir yaptırım uygulanmayacak.
HANGİ VADE SEÇENEĞİ DAHA AVANTAJLI?
Vade seçimi, borçlunun ödeme gücüne göre belirlenmeli. Ancak yapılan hesaplamalar, kısa vadeli seçeneklerin daha az maliyetli olduğunu ortaya koyuyor.
Örneğin 100 bin liralık bir borç 12 ay vadeyle yapılandırıldığında aylık taksit 10 bin 681 lira, toplam ödeme ise 128 bin 181 lira oluyor. Bu durumda ödenen faiz, anaparanın yaklaşık yüzde 28,18'ine denk geliyor. Aynı borcun 48 ay vadeyle yapılandırılması halinde ise aylık taksit 4 bin 752 liraya düşerken, toplam geri ödeme 228 bin 97 liraya yükseliyor. Bu seçenekte faiz yükü anaparanın yaklaşık yüzde 128'ine ulaşıyor.
50 bin TL'den 300 bin TL tutarına kadar borçların 12'den 48 aya kadar örnek geri ödeme planı şu şekilde:
Borç Tutarı 50.000 TL:
Vade: 12 ay, Aylık Taksit: 5.340,91 TL, Toplam Geri Ödeme: 64.090,92 TL Vade: 24 ay, Aylık Taksit: 3.293,80 TL, Toplam Geri Ödeme: 79.051,08 TL Vade: 36 ay, Aylık Taksit: 2.660,11 TL, Toplam Geri Ödeme: 95.763,96 TL Vade: 48 ay, Aylık Taksit: 2.376,01 TL, Toplam Geri Ödeme: 114.048,48 TL
Borç Tutarı: 100.000 TL
Vade: 12 ay, Aylık Taksit: 10.681,82 TL, Toplam Geri Ödeme: 128.181,84 TL Vade: 24 ay, Aylık Taksit: 6.587,59 TL, Toplam Geri Ödeme: 158.102,16 TL Vade: 36 ay, Aylık Taksit: 5.320,22 TL, Toplam Geri Ödeme: 191.527,92 TL Vade: 48 ay, Aylık Taksit: 4.752,02 TL, Toplam Geri Ödeme: 228.096,96 TL
Borç Tutarı: 150.000 TL
Vade: 12 ay, Aylık Taksit: 16.022,73 TL, Toplam Geri Ödeme: 192.272,76 TL Vade: 24 ay, Aylık Taksit: 9.881,38 TL, Toplam Geri Ödeme: 237.153,12 TL Vade: 36 ay, Aylık Taksit: 7.980,33 TL, Toplam Geri Ödeme: 287.291,88 TL Vade: 48 ay, Aylık Taksit: 7.128,04 TL, Toplam Geri Ödeme: 342.145,92 TL
Borç Tutarı: 200.000 TL
Vade: 12 ay, Aylık Taksit: 21.363,64 TL, Toplam Geri Ödeme: 256.363,68 TL Vade: 24 ay, Aylık Taksit: 13.175,18 TL, Toplam Geri Ödeme: 316.204,32 TL Vade: 36 ay, Aylık Taksit: 10.640,44 TL, Toplam Geri Ödeme: 383.055,84 TL Vade: 48 ay, Aylık Taksit: 9.504,04 TL, Toplam Geri Ödeme: 456.193,92 TL
Borç Tutarı: 250.000 TL
Vade: 12 ay, Aylık Taksit: 26.704,55 TL, Toplam Geri Ödeme: 320.454,60 TL
Vade: 24 ay, Aylık Taksit: 16.468,98 TL, Toplam Geri Ödeme: 395.255,20 TL
Vade: 36 ay, Aylık Taksit: 13.300,55 TL, Toplam Geri Ödeme: 478.819,80 TL
Vade: 48 ay, Aylık Taksit: 11.880,05 TL, Toplam Geri Ödeme: 570.242,40 TL
Borç Tutarı: 300.000 TL
Vade: 12 ay, Aylık Taksit: 32.045,46 TL, Toplam Geri Ödeme: 384.545,52 TL Vade: 24 ay, Aylık Taksit: 19.762,77 TL, Toplam Geri Ödeme: 474.306,48 TL Vade: 36 ay, Aylık Taksit: 15.960,66 TL, Toplam Geri Ödeme: 574.583,76 TL Vade: 48 ay, Aylık Taksit: 14.256,06 TL, Toplam Geri Ödeme: 684.290,88 TL
6 AY GERİ ÖDEMESİZ YAPILANDIRMA FIRSATI
Bazı bankalar kredi ve kredi kartı borcunu taksitlendirilmekle kalmıyor, aynı zamanda "ödemesiz dönem" avantajıyla 6 ay yonuca borcu öteliyor. Bankaların sunduğu yapılandırma paketleri şu şekilde:
Akbank: Borç transferi veya mevcut kart borçları için 6 aya kadar erteleme seçeneğiyle dijital kanallar üzerinden başvuru alıyor.
VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle, ekstre borçlarını yapılandıranlara 4 aydan başlayan erteleme ve uygun faiz oranları sunuyor.
DenizBank: Borç kapatma kredisi kapsamında, borcun tamamını tek çatıda toplayıp 6 ay anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.
(Ziraat - Halkbank): BDDK standartlarında 48 ila 60 ay arasında değişen rekor vade seçenekleriyle borç yükünü zamana yayıyor.
