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Haberler Galeri Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerinde 450 personel alımı yapacak. İlana başvuru yapmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda olacak? Başvuru şartları nedir? Hangi tarihlerde başvuru yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 10:58 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 11:08

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerinde personel alımı gerçekleştirecek. Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. İşte başvuru şartları ve detaylar...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM GENEL ŞARTLARI

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
a) Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59'a kadar) alınacaktır.
b) Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.
c) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

d) Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Özel müzik ve dans eğitimi alanların da, bu eğitimi aldıklarına dair belgeleri başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenen özgeçmişlerini başvuru sırasında pdf formatında "Ek Dosya" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar, sınav başvurusunda hangi branş için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar tek bir branş için tercihte bulunacaklardır. Aynı branşta olmak kaydı ile birden fazla Orkestra, Koro ve Topluluk için başvuruda bulunulabilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

SINAV YERİ VE TARİHİ
1- Sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav yeri, sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav yeri ve sınav tarihlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Adayların, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra açılan "Aday Başvuru Bilgileri" sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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