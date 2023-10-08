Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alacak! Bakanlık personel alımı başvuru ekranı

d) Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Özel müzik ve dans eğitimi alanların da, bu eğitimi aldıklarına dair belgeleri başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. Adayların, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenen özgeçmişlerini başvuru sırasında pdf formatında "Ek Dosya" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar, sınav başvurusunda hangi branş için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar tek bir branş için tercihte bulunacaklardır. Aynı branşta olmak kaydı ile birden fazla Orkestra, Koro ve Topluluk için başvuruda bulunulabilecektir.