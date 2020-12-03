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Haberler Galeri Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

2021 Ocak ayına kısa bir süre kala memur maaş zamları da merak ediliyor. Milyonlarca memur yeni yılda yapılacak olan zam miktarını araştırıyor. Peki memurların 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:07
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranlarının belirlenmesi ile birlikte memur zam oranları da netleşmeye başlıyor. Milyonlarca memur yeni yılda yapılacak zam oranını araştırıyor. Peki 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak?

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Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

FARK EŞİĞİ AŞILDI

Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. .

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, öğretmen maaşları...

SADECE 2 VERİ KALDI

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı.

Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.

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