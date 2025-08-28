Memur ve emekliye ‘fark’lı zam! 2 yıllık oranları belli oldu! İşte ocak ayı maaş hesapları...

Görüşmelerde 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmezken, 2027 için ise bir puanlık artış yapılarak zammın yüzde 5+4 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Ancak bu oranlar enflasyona göre değişecek. Ocak ayından başlamak üzere farklar da ödenecek. İşte memurlar ve emekliler için yeni hesaplar...