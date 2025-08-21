  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti

Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti

Son dakika haberleri... Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu karar sonucunda milyonlarca emekli ve memurlara verilecek yeni zamlarla ilgili rakamlar ortaya çıktı. İşte yeni hesaplar...

FARUK ERDEM

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti

Ay sonunda oranlar netleşecek. Bu arada Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu yeni oranlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam hesapları da değişti. İşte yeni oranlar ve hesaplar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti

Son dakika haberleri... Milyonlarca emekli ve memur şu günlerde Ankara'da yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Memurların taleplerine karşılık hükümet ikinci talebini de iletti.