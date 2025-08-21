Memur ve emekliye yeni maaş! Enflasyon verileri sonrası rakamlar değişti
Son dakika haberleri... Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu karar sonucunda milyonlarca emekli ve memurlara verilecek yeni zamlarla ilgili rakamlar ortaya çıktı. İşte yeni hesaplar...
FARUK ERDEM
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ay sonunda oranlar netleşecek. Bu arada Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu ile yıl sonu hedeflerini açıkladı. Bu yeni oranlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam hesapları da değişti. İşte yeni oranlar ve hesaplar...
Son dakika haberleri... Milyonlarca emekli ve memur şu günlerde Ankara'da yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Memurların taleplerine karşılık hükümet ikinci talebini de iletti.