Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor! Zamlar ne olacak? 2 yılda 4 ayrı zam geliyor

Ankara'da yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleri milyonlarca memur ve memur emeklisinin merak ettiği bir konu. Toplantılar 1 ay sürecek ve söz konusu 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek. Peki kim ne istedi, zamlar ne olacak? İşte detaylar...

FARUK ERDEM Giriş Tarihi : 31 Temmuz 2025 08:42 Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





