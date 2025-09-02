Memura fark geliyor! İşte milyonlarca memur ve emeklinin zam oranları...

EN DÜŞÜK MAAŞLAR ARTACAK

Yeni oranların uygulanmasıyla birlikte en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da değişecek. Temmuz ayında yüzde 15.57 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli memur maaşı 22 bin 672 TL'ye en düşük memur maaşı da 50,502 TL'ye çıkmıştı. Enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli memur maaşı 27 bin lirayı geçerken en düşük memur maaşı da 60 bin lirayı aşabilecek. Bu rakamlar 3 Ocakmta açıktlanacak 2025 yılı enflasyon oranıyla kesinlik kazanacak.