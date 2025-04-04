META, X, YouTube.. Yönetmeliğe uymazsa 30 milyona kadar ceza ödeyecek

Kurallara uymayan şirketlere ise şu şekilde yaptırım olacak:

Yetkilendirme almadan ya da mevzuata uymadan hizmet sunan şirketlere ise 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında ceza verilecek.

6 ay içinde yetkilendirme almayan şirketlerin bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılacak.

Altı aylık sürenin sonundan itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin erişimi durdurulacak.

Yetkilendirmeyle ilgili cezai hükümler çerçevesinde, belirli şartlar altında üç yıla kadar yetkilendirme verilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.