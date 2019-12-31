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Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

2020'ye girerken Milli Piyango çekilişine çok az bir zaman kaldı. Büyük ikramiye tam 80 milyon TL. Vatandaşlar Tam bilet, çeyrek bilet, yarım bilet alarak büyük ikramiyenin hayallerini kuruyor. Fakat Milli Piyango'nun verdiği ödül sadece büyük ikramiye değil. Büyük ikramiye çıkmadı diye üzülmeyin. Bunun dışında da milyoner edebilecek ödülleri var. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi en geç saat 21.00'de belli olacak fakat diğer ikramiyeler çok daha erken saatlerde açıklanmaya başlanacak. Peki Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? 2020 çekilişinde hangi ödüller var? Milli Piyango kaç lira verecek? MPİ çekiliş sorgulama ekranı nasıl kullanılır? Amorti kazananlar ne kaç TL para alacak?