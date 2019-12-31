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Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

2020'ye girerken Milli Piyango çekilişine çok az bir zaman kaldı. Büyük ikramiye tam 80 milyon TL. Vatandaşlar Tam bilet, çeyrek bilet, yarım bilet alarak büyük ikramiyenin hayallerini kuruyor. Fakat Milli Piyango'nun verdiği ödül sadece büyük ikramiye değil. Büyük ikramiye çıkmadı diye üzülmeyin. Bunun dışında da milyoner edebilecek ödülleri var. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi en geç saat 21.00'de belli olacak fakat diğer ikramiyeler çok daha erken saatlerde açıklanmaya başlanacak. Peki Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? 2020 çekilişinde hangi ödüller var? Milli Piyango kaç lira verecek? MPİ çekiliş sorgulama ekranı nasıl kullanılır? Amorti kazananlar ne kaç TL para alacak?

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 12:24
Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

2020'ye saatler kala Milli Piyango çekilişi heyecanı sürüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından onlarca kişinin hayatı değişecek. Büyük ikramiye olan 80 milyon TL, tam bilete isabet etmesi halinde bir kişiyi milyoner edecek. İkramiye isabet eden bilet yarım olursa 2, çeyrek olursa 4 kişi milyoner olacak. Ancak Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin dışında da onlarca ödül verilecek. Ödüllerin dağılımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi ödül dağılımı...

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Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yalnızca dev ikramiye için yapılmıyor. 2020 öncesi biletlere vuran büyük küçük ikramiyelerin tamamı ayrı çekilişlerle belli oluyor. Bugün yapılacak olan 2020 MPİ yılbaşı çekilişinin ilki saat 15.00'te yapılacak. Milli Piyango çekilişi artarak büyük ikramiye çekilişine doğru ilerleyecek. İkramiye vuran biletleri ahaber.com.tr'deki MPİ bilet sorgulama ekranından takip edebilirsiniz. Galerimizdeki linke tıklamanız bileti sorgulamak için yeterli olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak. Amorti rakamları saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak büyük çekilişin ardından belli olacak. Amorti ücretleri MPİ bayilerinden ve MPİ yetkili satıcılarından alınabilecek.

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Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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