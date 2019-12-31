Büyük ikramiye çıkmasa da milyoner olabilirsiniz! Milli Piyango 2020 ikramiyeleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi yalnızca dev ikramiye için yapılmıyor. 2020 öncesi biletlere vuran büyük küçük ikramiyelerin tamamı ayrı çekilişlerle belli oluyor. Bugün yapılacak olan 2020 MPİ yılbaşı çekilişinin ilki saat 15.00'te yapılacak. Milli Piyango çekilişi artarak büyük ikramiye çekilişine doğru ilerleyecek. İkramiye vuran biletleri ahaber.com.tr'deki MPİ bilet sorgulama ekranından takip edebilirsiniz. Galerimizdeki linke tıklamanız bileti sorgulamak için yeterli olacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN