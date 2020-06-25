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MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 2. taksit ödemeleri ile ilgili gelişmeler yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeme yapacak? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





