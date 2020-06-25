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Haberler Galeri MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 2. taksit ödemeleri ile ilgili gelişmeler yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeme yapacak? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:41
MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?

GİB tarafından yayımlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayacak MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

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MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi nereden nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

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