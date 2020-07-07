Haberler
Galeri
MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Son tarih nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2020 yılı 2. taksit ödemesi için araştırmalar sürüyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahipleri, 2020 yılı 2. taksit ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? 2020 GİB MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 11:51
Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 11:52
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2020 yılı 2. taksit ödemeleri başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ilk taksit ödemelerini ocak ayında gerçekleştiren araç sahipleri ikinci taksit ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV 2. taksit ödeme ne zaman? 2020 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? İşte 2020 Temmuz MTV ödeme tutarları...
MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?
GİB tarafından yayımlanan takvime göre, MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı, 31 Temmuz'da sona erecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi
İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil
1-3 yaş
0-1300 cc aralığı
2020 Temmuz MTV'si: 482 lira