Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
Bankaların emekli müşterileri için kampanyaları devam ediyor. Maaş promosyonundan faydalanmak isteyen emekliler "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli maaş promosyonu rakamları ne kadar? Kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?" sorularını merak ediyor. İşte Nisan ayı emekli maaş promosyon rakamları...
HABER MERKEZİ
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Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
Emekli maaş promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? En yüksek maaş promosyonu veren banka hangisi? soruları merak ediliyor. İşte Nisan ayı emekli maaş promosyon rakamları...
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
GARANTİ BBVA Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
YAPI KREDİ Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
QNB FİNANSBANK Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
KUVEYT TÜRK 10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) 7.500 TL 10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç) 12.000 TL 15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç) 15.000 TL 20.000 TL ve üzeri 18.000 TL
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?
HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?