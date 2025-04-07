Nisan ayı emekli maaş promosyon kampanyaları! Hangi banka en yüksek rakamı veriyor?

Bankaların emekli müşterileri için kampanyaları devam ediyor. Maaş promosyonundan faydalanmak isteyen emekliler "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli maaş promosyonu rakamları ne kadar? Kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?" sorularını merak ediyor. İşte Nisan ayı emekli maaş promosyon rakamları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 07 Nisan 2025 12:46 Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





