Öğretmenlere emeklilikte büyük fırsat! Yeni düzenleme ile toplu para ödemesi artıyor!
Eğitim çalışanlarını yakından ilgilendiren kritik gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. İLKSAN'a yönelik yeni düzenlemeyle, en az 120 ay aidat ödeyen öğretmenler emeklilikte sandıktan ayrılırken daha yüksek toplu para alma hakkına kavuşacak. Yapılan değişiklik, binlerce öğretmenin emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek nitelikte.
Öğretmenlerin emeklilikte daha yüksek toplu gelir elde etmelerini sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nde (İLKSAN) yapılan değişiklik ile eğitimcilerin birikimlerinin değer kaybetmesinin önüne geçildi.
Düzenleme ile birlikte sandıktan ayrılan ancak ödemesini bekleten eğitimcilerin birikimlerine artık "yasal faiz" işletilecek. Böylelikle emeklilik sürecine kadar geçen sürede değer kaybının önlenecek.
10 YIL ŞARTI VE YENİ HAK SEÇENEKLERİ
Sandığa en az 120 ay (10 yıl) aidat ödemiş olup istifa, görev değişikliği veya benzeri nedenlerle üyeliği sona eren eğitimciler için iki temel seçenek getirildi.
Buna göre, aidatlarını hemen almak isteyen üyeler, birikmiş tutarlarını yasal faiziyle birlikte geri alabilecek. Bu tercihi yapanlar, emeklilik dönemine ilişkin "emekli yardımı" hakkından feragat etmiş sayılacak.
Diğer seçenek ise, aidat iadesi almadan SGK'dan emekli olunacak tarihi beklemek üzerine kuruldu. Bu yolu tercih edenler, emeklilikte "emekli yardımı" alma hakkını koruyacak.
BEKLEME SÜRESİNE FAİZ UYGULAMASI
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, emekliliği bekleyen üyelerin haklarını güvence altına alan faiz uygulaması oldu.
Buna göre, kişinin sandıktan ayrıldığı tarih ile SGK emeklilik tarihi arasında geçen süre için 3095 sayılı Kanun kapsamında yasal faiz işletilecek. Hesaplanan bu faiz, emekli yardımı tutarına eklenerek üyeye ya da vefat durumunda varislerine ödenecek.
EMANET HESAPLARDAKİ TUTARLAR DA GÜNCELLENECEK
Düzenleme kapsamında, çeşitli nedenlerle hak sahiplerine ulaştırılamayıp "emanet hesaplara" aktarılan ödemeler de yeniden değerlenmiş olacak.
Bu kapsamda, emanet hesaplarda bekleyen tutarlar anapara olarak kabul edilecek ve bekleme süresi boyunca yasal faiz uygulanarak ödeme günündeki güncel değer üzerinden hak sahiplerine teslim edilecek.
AMAÇ BİRİKİMLERİN DEĞERİNİ KORUNMASI
Yeni sistemle birlikte, eğitim çalışanlarının sandıkta biriken haklarının uzun yıllar boyunca enflasyon karşısında erimemesi ve yasal faiz mekanizmasıyla korunması hedefleniyor. Böylece hem ayrılan hem de bekleyen üyeler için daha öngörülebilir ve güncellenmiş bir ödeme yapısı oluşturulmuş oldu.