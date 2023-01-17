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Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları başladı! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla duyurduğu "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na başvurular 16 Ocak itibarıyla başladı. Projeye başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve ödemelere ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Ödemeler nasıl olacak? Kimler yararlanabilecek? İşte orta gelirliye konut kampanyası ile ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 13:15 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





