Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanlığın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasıyla, 81 ilde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli ilk evini alacak vatandaşların piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla konut sahibi olması hedefleniyor. Projeden 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek.