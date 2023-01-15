Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla duyurduğu "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na başvurular yarın (16 Ocak) itibarıyla başlıyor. Projeye başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve ödemelere ilişkin ayrıntıları merak ediyor. İşte orta gelirliye konut kampanyası ile ilgili tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:18Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:23
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Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanlığın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasıyla, 81 ilde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli ilk evini alacak vatandaşların piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla konut sahibi olması hedefleniyor. Projeden 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek.
Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?
İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor.
Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?
Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.
Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?
ALINAN KONUT 5 YIL SATILAMAYACAK
Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.
Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor! Kimler başvuruda bulunabilir? Ödemeler nasıl olacak?
Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek. Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.