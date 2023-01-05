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Haberler Galeri Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak? İşte tüm merak edilenler...

Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak? İşte tüm merak edilenler...

Orta gelirliye konut kredisi sayesinde milyonlaca vatandaş ev sahibi olabilir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, konut kredisi kampanya şartları neler? Evler nasıl olacak? Konut kredisine peşinat ödenecek mi? Orta gelirliye kredi kampanyasından kimler faydalanabilir? Krediyle alınan evler satılabilir mi? Konut kredisiyle ikinci el ev alanabilir mi? Konut kredisine başvuru şartları neler? Evi olanlar orta gelirliye konut kredisine başvurabilir mi? sorularının yanıtı araştırıyor. İşte tüm merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:29 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:45
Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?
Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?

Orta gelirliye konut kredisi kampanyasının şartları neler olacak? Evler nasıl olacak? Konut kredisine peşinat ödenecek mi? Orta gelirliye kredi kampanyasından kimler faydalanabilir? Krediyle alınan evler satılabilir mi? Konut kredisiyle ikinci el ev alanabilir mi? Konut kredisine başvuru şartları neler? Evi olanlar orta gelirliye konut kredisine başvurabilir mi? İşte detaylar...

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Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?
Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?

Son dakika haberi...Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap paylaşımı Bakan Kurum'dan geldi.

Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?
Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ İÇİN MERAK EDİLENLER

YENİ EVİM KAMPANYASI HANGİ İLLERİ KAPSAYACAK, KAÇ KONUT KAMPANYA KAPSAMINDA OLACAK?
Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?
Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?

PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?
Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?
Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak?

KAMPANYAYA İKİNCİ EL EVLER DÂHİL OLACAK MI?
Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

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