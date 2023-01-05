Orta gelirliye konut kredisini kimler alabilir? Evler satılabilecek mi? Konut kredisi kaç taksit olacak? İşte tüm merak edilenler...

Orta gelirliye konut kredisi sayesinde milyonlaca vatandaş ev sahibi olabilir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, konut kredisi kampanya şartları neler? Evler nasıl olacak? Konut kredisine peşinat ödenecek mi? Orta gelirliye kredi kampanyasından kimler faydalanabilir? Krediyle alınan evler satılabilir mi? Konut kredisiyle ikinci el ev alanabilir mi? Konut kredisine başvuru şartları neler? Evi olanlar orta gelirliye konut kredisine başvurabilir mi? sorularının yanıtı araştırıyor. İşte tüm merak edilenlerin cevabı...