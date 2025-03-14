Otomobillerde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmelikle, araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar açıklandı. Daha önce bu sistemlerin uygulanacağına dair bir karar alınmıştı, ancak teknik şartlar henüz tanımlanmamıştı. Yeni düzenleme ile araçlarda alkol kilidi sisteminin teknik şartları netleşti.

AA Giriş Tarihi : 14 Mart 2025 11:33 Son Güncelleme : 14 Mart 2025 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





