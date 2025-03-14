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Otomobillerde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmelikle, araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar açıklandı. Daha önce bu sistemlerin uygulanacağına dair bir karar alınmıştı, ancak teknik şartlar henüz tanımlanmamıştı. Yeni düzenleme ile araçlarda alkol kilidi sisteminin teknik şartları netleşti.

AA

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Otomobillerde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Otomobillerde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Otomobillerde artık zorunlu olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.