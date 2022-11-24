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Haberler Galeri ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

ÖTV matrahında yapılan düzenlemeyle sıfır otomobillerde yapılacak fiyat düşüşü araştırılmaya başlandı. Öyle ki bazı otomobillerin fiyatları 100 bin liraya yakın düştü. Peki ÖTV matrahı düzenlemesiyle en ucuz araba hangi model hangi marka? Matrah güncellemesi fiyatları nasıl etkileyecek? Düzenleme sonrası sıfır araçlarada ne kadar indirime olacak? Hangi otomobilde ne kadar indirim olacak? İşte Citroen, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Toyota Yaris, Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i10, Ford Fiesta yeni fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:13
ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

Matrah düzenlemesi sonrası birçok araçta 40 - 90 bin TL aralığında indirim gerçekleşti. dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. 400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık zorlaştı. Hal böyle olunca otomobillerde matrah düzenlemesine gidildi.

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ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

DÜZENLEME SONRASI SIFIR ARAÇLARADA NE KADARLIK BİR İNDİRİME GİDİLECEK?

1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Peki düzenleme sonrası araç fiyatları ne kadar düşecek? İşte detaylar...

ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı

ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

İŞTE FİYATLARA YANSIYACAK İNDİRİM ORANI

Matrah düzenlemesinin otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Güncelleme ile araç fiyatlarında en çok 77 bin TL'lik düşüş bekleniyor. En az ise 7 bin liralık bir düşüş olması bekleniyor. Tabi markaların kendi özelinde yapacakları kampanyalarla bu indirim oranları daha fazla artabilir.

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