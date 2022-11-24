ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

ÖTV matrahıyla en ucuz araba kaç lira olacak? Arabalara ne kadar indirim yapılacak? Bazı otomobillerin fiyatı 100 bin liraya yakın düştü! İşte yeni otomobil fiyatları listesi

ÖTV matrahında yapılan düzenlemeyle sıfır otomobillerde yapılacak fiyat düşüşü araştırılmaya başlandı. Öyle ki bazı otomobillerin fiyatları 100 bin liraya yakın düştü. Peki ÖTV matrahı düzenlemesiyle en ucuz araba hangi model hangi marka? Matrah güncellemesi fiyatları nasıl etkileyecek? Düzenleme sonrası sıfır araçlarada ne kadar indirime olacak? Hangi otomobilde ne kadar indirim olacak? İşte Citroen, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Toyota Yaris, Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i10, Ford Fiesta yeni fiyat listesi...