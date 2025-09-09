OVP’den milyonlara zam çıktı! İşte o tahminler...

HESAPLAR NASIL YAPILACAK ?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor. Hükümet bazı dönemlerde bu oranların üzerine bir refah payı da ekliyor. Memurlar ve memur emeklilerinin zam hesaplaması ise farklı yapılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede ocak ayı zam oranı yüzde 11 olarak belirlendi. Ayrıca bin TL'lik bir seyyanen ödeme de yapılacak. Bu yüzde 11 oranındaki zam oranına 6 aylık enflasyonun yüzde 5'in üzerindeki kısmı da fark olarak eklenecek.