  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Milyonlarca vatandaşın günlük olarak kullandığı kredi kartları işimizi kolaylaştırıyor. Bankalar bu hizmet karşılığında kullanıcılardan üyelik ücreti ve aidat adı altında bir miktar para alabiliyor. Yıl sonunda gelen kart aidatı ödemek istemeyen vatandaşlar ödediği para geri alabiliyor. Kredi kartı aidat ücretini almak için bazı yöntemler bulunuyor. Peki, kredi kart aidat ücret iadesi nasıl geri alınır? Kredi kartı aidatı geri alma nasıl yapılır? Kart aidatı almak için ne yapmam lazım? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:57 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:06
Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Kredi kartı aidatınızı bankadan geri alabilirsiniz! Peki kredi kartı yıllık aidatı geri nası alınır? Kredi kartı aidatı geri alma nasıl yapılır? Kredi kartı aidatımı almak için ne yapmam gerek? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Kredi kartı kullanımı aylık ekstreler gelmesi ile devam etmektedir. Vatandaşlar yıl sonunda gelen ekstre dışında yıllık ödeme aidatı ile karşılaşmaktadır. Bu aidatın geri ödenmesini isteyen kişiler e-devlet üzerinden başvuruda bulunmaktadır.

Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Yapılan başvuruların tamamı incelemeden geçerek 15 gün içerisinde kişilere geri dönüş sağlanmaktadır. Yapılan başvuru kapsamında ödenen aidat bedeli geri vatandaşların hesabına aktarılmaktadır.

Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

KREDİ KARTI YILLIK AİDAT GERİ NASIL ALINIR?

Kredi kartı için yapılan işlemler oldukça kapsamlıdır. Birebir banka aracılıyla da bu işlemler gerçekleşmektedir. Kredi kartı kullanıcıları yaptıkları harcamaların dışında yıl sonunda belirli bir ücret aidat ödemektedir. Bu aidat kapsamında pek çok vatandaş yüksek tutar ödemekten şikayetçi olmaktadır.

Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Aidatların geri kendilerine ödenmesi için tüketici haklarına başvuruda bulunmaktadır. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de kredi kartı geri ödemesi ve aidat ödemeleri talep edilmektedir. İlk olarak e-devlet sistemine TC kimlik ve şifre bilgileri ile giriş yapılmaktadır.

  • SON DAKİKA