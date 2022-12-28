Paranızı geri alabilirsiniz! Kredi kartı kullananlar bunu hemen yapın...

Milyonlarca vatandaşın günlük olarak kullandığı kredi kartları işimizi kolaylaştırıyor. Bankalar bu hizmet karşılığında kullanıcılardan üyelik ücreti ve aidat adı altında bir miktar para alabiliyor. Yıl sonunda gelen kart aidatı ödemek istemeyen vatandaşlar ödediği para geri alabiliyor. Kredi kartı aidat ücretini almak için bazı yöntemler bulunuyor. Peki, kredi kart aidat ücret iadesi nasıl geri alınır? Kredi kartı aidatı geri alma nasıl yapılır? Kart aidatı almak için ne yapmam lazım? İşte detaylar...