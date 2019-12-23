Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

2020 yılına girerken pasaport, ehliyet, vergi ödemelerinde de yeni düzenlemeler oldu. Yeni yılda pasaport ödemeleri ne kadar olacak? 2020 yılında ehliyet ve vergi ödemeleri ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda yaşanan düzenlemeler...