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Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

2020 yılına girerken pasaport, ehliyet, vergi ödemelerinde de yeni düzenlemeler oldu. Yeni yılda pasaport ödemeleri ne kadar olacak? 2020 yılında ehliyet ve vergi ödemeleri ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte yeni yılda vergi, ceza ve harçlarda yaşanan düzenlemeler...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 09:41 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 09:53
Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Bununla birlikte cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar artışlar yaşanacak.

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Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

İşte artış yaşanacak kalemler

Yurt dışından getirilen cep telefonu

2019 harcı: 1500 lira

2020 harcı: 1838 lira

Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

Pasaport (6 aylık)

2019 harcı: 170.40 lira
2020 harcı: 208.8 lira

Pasaport (1 yıllık) harcı
2019 harcı: 248.40 lira
2020 harcı: 304.5 lira

Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

Pasaport (2 yıllık) harcı
2019 harcı: 405.5 lira
2020 harcı: 497 lira

Pasaport (3 yıllık) harcı
2019 harcı: 575.9 lira
2020 harcı: 705.9 lira

Pasaport, vergi, ehliyet ödemeleri ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayınlandı...

Pasaport (10 yıllık) harcı
2019 harcı: 812 lira
2020 harcı: 995 lira

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