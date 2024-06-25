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Haberler Galeri POMEM MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 POMEM MÜLAKAT TARİHİ...

POMEM MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 POMEM MÜLAKAT TARİHİ...

POMEM 1500'ü kadın olmak üzere 7500 polis alımı gerçekleştirecek. 2024 POMEM mülakat tarihleri polis adayları tarafından araştırılıyor. "POMEM mülakatları ne zaman olacak? POMEM mülakat tarihleri belli mi? Polislik mülakat yerleri açıklandı mı?" soruları merak ediliyor. İşte 31. dönem POMEM mülakatına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 25.06.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 12:48

POMEM MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 POMEM MÜLAKAT TARİHİ...

POMEM mülakat tarihleri açıklandı mı? POMEM mülakat tarihi ve yerleri ne zaman açıklanacak? 31.dönem POMEM mülakatları ne zaman? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2024 POMEM mülakatına dair merak edilenler...

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POMEM MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 POMEM MÜLAKAT TARİHİ...

31. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 POMEM mülakat tarihleri ve yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde bitmiş ve 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

POMEM MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 POMEM MÜLAKAT TARİHİ...

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)