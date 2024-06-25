POMEM MÜLAKAT TARİHİ VE YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2024 POMEM MÜLAKAT TARİHİ...

31. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 POMEM mülakat tarihleri ve yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde bitmiş ve 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)