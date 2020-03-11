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Promosyonu artırmak mümkün mü? Bankaların emekli promosyon şartları nelerdir?
Milyonlarca emekli banka promosyonlarını araştırıyor. Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Promosyon şartları nelerdir? Promosyon artırmak mümkün mü? soruları merak ediliyor. İşte emekli promosyonu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:48Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:52
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Promosyonu artırmak mümkün mü? Bankaların emekli promosyon şartları nelerdir?
Emeklilerin bugünlerde gündeminde promosyon var. İşte promosyonda dikkat etmeniz gereken noktalar:
Promosyonu artırmak mümkün mü? Bankaların emekli promosyon şartları nelerdir?
● En çok merak edilen konuların başında, ikinci promosyon için ne zaman başvuru yapılması gerektiği geliyor. Eğer bankanızdan mesaj gelmemişse, telefonla ya da şubeye giderek bilgi alabilirsiniz.
Promosyonu artırmak mümkün mü? Bankaların emekli promosyon şartları nelerdir?
● İkinci promosyonu aynı bankadan almak zorunda değilsiniz. Kampanyaları inceleyip, fırsatları değerlendirmeniz de mümkün. Banka değiştirecekseniz, önceki bankanıza olan taahhüdünüzün dolup dolmadığını kontrol edin.
Promosyonu artırmak mümkün mü? Bankaların emekli promosyon şartları nelerdir?
● Taban promosyona yüzde 66 zam yapıldı. Emekli maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara en az 750 lira promosyon ödenebilecek.
Promosyonu artırmak mümkün mü? Bankaların emekli promosyon şartları nelerdir?
Bazı bankalar yeni gelenlere, bazıları otomatik fatura talimatı verenlere, bazıları kartıyla düzenli harcama yapanlara, bazıları da kendisiyle birlikte emekli maaş müşterisi getirenlere ödemeyi artırıyor. Bazıları bu şartlardan birkaçını birden istiyor. Sadece vaad edilen tutara değil, bunun için hangi şartları karşılamak gerektiğine dikkat edin.