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PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler? PTT başvuru formu
PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler? PTT başvuru formu
PTT kargoda çalışmak için personel, eleman ya da işçi alımı başladı mı? PTT işçi alımına ne zaman başlayacak? Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personeli olmak için başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, PTT iş ilanlarına nasıl bakılır? PTT yazılı sınavında ne soruluyor? sorularının cevabını milyonlarca vatandaş merak ediyor. İşte KPSS şartı aramayan 2022 PTT başvuru formu personel alımı başvuruları ve iş ilanları hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:58
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 13:14
PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? PTT'de eleman, personel ya da işçi olmak için ne yapmak gerekiyor? PTT kargo iş ilanlarına nasıl bakılı? sorularının cevapları vatandaş için merak konusu oldu. İşte bu soruların cevapları...
PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar.
PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
PTT kargo işçi, eleman alımı 2022 başvuruları başladı mı? PTT'de personel olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.