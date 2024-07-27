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Haberler Galeri PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI? 2024 PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI...

PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI? 2024 PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI...

PTT personel alımına dair detaylar merak ediliyor. Personel alımı ne zaman olacak? PTT personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılacak? soruları araştırılıyor. Peki PTT'nin 2024 yılı personel alımı olacak mı? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:01

PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI? 2024 PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI...

PTT personel alımı ne zaman olacak? PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı? PTT personel alım şartları neler? PTT kaç personel alımı yapacak? İşte PTT personel alımına ilişkin merak edilenler...

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PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI? 2024 PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI...

PTT 2024 YILINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?
PTT personel alımı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Personel alımına ilişkin duyuru yapılması durumunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI? 2024 PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI...

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI? 2024 PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI...

PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.