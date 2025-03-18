Ramazan yardımıyla kıdem tazminatını artırmak mümkün!

ARTIRMAK MÜMKÜN

Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki 'BRÜT MAAŞ' belirliyor. Brüt maaş bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün. Çünkü brüt maaş sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin yada yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.

