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> Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Honda ve Citroen sıfır otomobil kampanyaları!
Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Honda ve Citroen sıfır otomobil kampanyaları!
Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan firmalar ve faiz indirimi sonrası düşen taşıt kredileri otomobil satışlarını arttırdı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala bazı otomobil firmaları, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Honda ve Citroen sıfır otomobil Aralık ayı fırsatları!
Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 14:22
Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 14:25
Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan firmalar ve faiz indirimi sonrası düşen taşıt kredileri otomobil satışlarını arttırdı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala bazı otomobil firmaları, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Honda ve Citroen sıfır otomobil Aralık ayı kampanyaları!
Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti.
Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlenen bilgilere göre, aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor.
Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.
Renault
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.