Sıfır araç almak isteyenler dikkat! İşte Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Honda ve Citroen sıfır otomobil kampanyaları!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan firmalar ve faiz indirimi sonrası düşen taşıt kredileri otomobil satışlarını arttırdı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala bazı otomobil firmaları, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Honda ve Citroen sıfır otomobil Aralık ayı fırsatları!