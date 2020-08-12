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Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...
Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarına zam mı geldi? sorusu merakla araştırılıyor. Sigara kullanıcıları, sosyal medyada yoğun olarak dolaşan sigara zam haberlerini takip ediyor. Sigara tüketicileri 'Hangi sigara ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte Marlboro, Parliament, Winston, LM, Kent güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:23
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:34
Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Özellikle sosyal medyada sigaraya zam geleceği iddiaları dolaşması sonrası kullanıcılar araştırmaları yoğunlaştırdı. Peki sigara fiyatları zamlanacak mı? İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.
2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL