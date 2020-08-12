Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarına zam mı geldi? sorusu merakla araştırılıyor. Sigara kullanıcıları, sosyal medyada yoğun olarak dolaşan sigara zam haberlerini takip ediyor. Sigara tüketicileri 'Hangi sigara ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte Marlboro, Parliament, Winston, LM, Kent güncel fiyat listesi...