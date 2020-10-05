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Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Sigara her ne kadar sağlığa zararlı olsa da, kullanan vatandaşlar zam fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara tüketen ve bırakmakta zorlanan vatandaşlar, kullandıkları markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:07
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Hangi markaya ne kadar zam geldi? Sigara kullanan vatandaşlar, sigaraya zam gelip gelmediğini merak ederek bu konuda araştırma yapmaya başladı. 2020 Eylül ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL