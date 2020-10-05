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Haberler Galeri Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Sigara her ne kadar sağlığa zararlı olsa da, kullanan vatandaşlar zam fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara tüketen ve bırakmakta zorlanan vatandaşlar, kullandıkları markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:07
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Hangi markaya ne kadar zam geldi? Sigara kullanan vatandaşlar, sigaraya zam gelip gelmediğini merak ederek bu konuda araştırma yapmaya başladı. 2020 Eylül ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

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