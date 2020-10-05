Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Sigara her ne kadar sağlığa zararlı olsa da, kullanan vatandaşlar zam fiyatlarını araştırmaya başladı. Sigara tüketen ve bırakmakta zorlanan vatandaşlar, kullandıkları markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....