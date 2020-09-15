Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? İşte güncel liste! Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....

Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.