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Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? İşte güncel liste! Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? İşte güncel liste! Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Sigara içmek sağlık için oldukça zararlı. Özellikle pandemi sürecinde sigarayı bırakmak, sağlığımızı büyük ölçüde koruyor. Ancak sigara kullananlar fiyatlarını merak ediyor. Sigara kullanan vatandaşlar, fiyatlara zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? İşte güncel liste! Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları....
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 10:11
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara kullanan vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Her ne kadar sağlık için zararlı olsa da sigara içen vatandaşlar fiyatlardaki artış oranlarını araştırıyor.
SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU 2020
Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi.
Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.
Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.
2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL