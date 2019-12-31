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"Simgelerin köprüsü"nde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayaklarından her birinin yükseklikleri, Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde üst üste konulan kule bloklarıyla 110 metreye yükseldi

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 16:14
Simgelerin köprüsünde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla 110 metre yüksekliğe ulaştı.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Deniz içi çalışmalarının ardından su üstünde de büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek kırmızı beyaz renkleri açıkça görülmeye başlandı.

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Simgelerin köprüsünde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

Avrupa ve Asya yakalarındaki şantiyelerinde üst üste konulan kule bloklarıyla ayaklardaki mevcut yükseklik 110 metreye geldi. Bu yükseklik, köprü ayaklarında üçte birlik bölümün tamamlandığı anlamına geliyor.

Çalışma kapsamında bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküp gerçekleşme sağlandı.

Simgelerin köprüsünde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

Avrupa ve Asya ankraj bloğu imalatlarının ardından viyadük imalatlarına başlandı.

Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki ise itme-sürtme metodu ile olacak. Operasyonlar 2020'nin ocak ayı itibarıyla gerçekleştirilecek.

Simgelerin köprüsünde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.

24 SAAT ARALIKSIZ VARDİYA
Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

Simgelerin köprüsünde kırmızı beyaz kulelerin üçte biri göründü

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

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