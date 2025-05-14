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Haberler Galeri SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

Gram altın 14 Mayıs Çarşamba gününe nasıl başladı? Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlanmasının ardından inişli çıkışlı bir seyir izliyor. İşte 14 Mayıs Çarşamba canlı altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda anlaşmasıyla duruldu.

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalar hareketlendi. Serbest piyasada gram altın 4.032 TL'den, çeyrek altın 6.592 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.031,8950

Satış: 4.032,3940

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.248,30

Satış: 3.251,50

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.451,0300

Satış: 6.592,9600

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.803,8100

Satış: 26.290,6400

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.864,64

Satış: 13.188,60

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 25.809,93

Satış: 26.296,54