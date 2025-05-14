SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?

Gram altın 14 Mayıs Çarşamba gününe nasıl başladı? Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlanmasının ardından inişli çıkışlı bir seyir izliyor. İşte 14 Mayıs Çarşamba canlı altın fiyatları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 14 Mayıs 2025 11:19 Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





