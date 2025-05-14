SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs Çarşamba gram, çeyrek, tam altın kaç lira?
Gram altın 14 Mayıs Çarşamba gününe nasıl başladı? Çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlanmasının ardından inişli çıkışlı bir seyir izliyor. İşte 14 Mayıs Çarşamba canlı altın fiyatları...
HABER MERKEZİ
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Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, iki ülkenin karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda anlaşmasıyla duruldu.
Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalar hareketlendi. Serbest piyasada gram altın 4.032 TL'den, çeyrek altın 6.592 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…