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Haberler Galeri SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? soruları merak ediliyor. Altın fiyatları düşüşünü sürdürürken yatırımcılar ise anlık olarak gramın fiyatını merak ediyor. Gram altın güne 4.179 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.795 TL alış fiyatıyla güne başladı.Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs Salı canlı altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Canlı altın fiyatlarında son durum anlık olarak takip ediliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.176 TL - satış fiyatı: 4.177 - önceki kapanış: 4.185 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.795 TL - satış fiyatı: 6.871 - önceki kapanış: 6.897 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı: 13.589 TL - satış fiyatı: 13.740 - önceki kapanış: 13.795 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Tam altın alış fiyatı: 26.757 TL - satış fiyatı: 27.286 - önceki kapanış: 27.430 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.109 TL - satış fiyatı: 27.368 - önceki kapanış: 27.462 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı: 27.594 TL - satış fiyatı: 28.290 - önceki kapanış: 28.439 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Reşat altın alış fiyatı: 27.143 TL - satış fiyatı: 27.402 - önceki kapanış: 27.462 TL