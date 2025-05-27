SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 27 Mayıs Salı | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? soruları merak ediliyor. Altın fiyatları düşüşünü sürdürürken yatırımcılar ise anlık olarak gramın fiyatını merak ediyor. Gram altın güne 4.179 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.795 TL alış fiyatıyla güne başladı.Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs Salı canlı altın fiyatları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 27 Mayıs 2025 10:53 Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





